Accogliere i "tanti disperati senza scuse e indugi". È il messaggio mandato da Papa Francesco su Twitter in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite per commemorare la Convenzione di Ginevra del 1951 che riconosce lo status di rifugiato con i relativi diritti e i doveri degli Stati firmatari. Secondo l'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati, alla fine del 2022 il numero di persone costrette alla fuga è salito al livello record di 108,4 milioni, con un aumento senza precedenti di 19,1 milioni rispetto all'anno prima. Del totale globale, 35,3 milioni sono rifugiati, persone che hanno attraversato un confine internazionale in cerca di sicurezza.