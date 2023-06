Terremoto in Francia, seconda scossa di magnitudo 5

Gli interventi

"I vigili del fuoco sono mobilitati e svolgono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli danneggiati durante il primo sisma" ha aggiunto la prefettura di Deux-Sèvres. Al momento non si registrano nè vittime nè gravi danni, ma è stato consigliato ai residenti, ieri presi dal panico, di stare lontano dagli edifici a rischio di crollo. L'ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 in Francia risale al 2019.