Modena, 18enne si tuffa e scompare nel Secchia: ricerche in corso

A Modena sono in corso da ieri le ricerche da parte dei vigili del fuoco di un ragazzo di 18 anni che per cause accidentali sarebbe caduto nel fiume Secchia. A dare l'allarme sarebbe stato un amico che era con lui, riferendo che il giovane ha cercato di tuffarsi senza più riemergere dall'acqua mentre i due stavano strascorrendo un pomeriggio nei pressi del fiume Secchia a Marzaglia.

Ecluse le altre ipotesi



Vane finora le ricerche di Vigili del fuoco, con i sommozzatori, e polizia in zona Stradella Cave Cimitero, a Marzaglia, alle porte della città emiliana, dove il giovane sarebbe finito in acqua all'altezza di un ponte ferroviario. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Sono escluse al momento altre ipotesi alla base dell'accaduto, se non, appunto, la caduta accidentale. Le operazioni di ricerca sono molto difficili, a causa delle acque torbide che in alcuni punti arrivano fino a cinque metri di profondità, e a causa della forte corrente.