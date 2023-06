3/7 ©Getty

Due anni per mettersi in regola: è la prima volta negli Stati Uniti che ai lavoratori di questo settore viene garantita una paga minima. Anche se c'è giù chi considera quei quasi 18 dollari l'ora non abbastanza per coprire tutte le spese sostenute dai "delivery guy", a cominciare dall'affitto della bici elettrica, o lo scooter, oltre ai rischi

Roma, rider investito e ucciso da 22enne positivo a test su droghe