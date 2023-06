"Gli Usa hanno astronavi aliene". L'accusa di un ex dell'intelligence

Mondo

Palloni spia, i rischi per gli aerei: cosa dicono piloti e controllori

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha detto che “palloni spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo”. Il Corriere della Sera ha chiesto a lavoratori del settore aereo se questi oggetti possano essere pericolosi per i voli commerciali: ecco le loro risposte

Palloni spia, oggetti volanti ancora non identificati. L'ultimo “Ufo” - nel senso di oggetto volante non identificato - è stato abbattuto mentre volava sul lago Huron, al confine con il Canada, nella regione del Grandi Laghi. È il quarto in una settimana: non costituiva una minaccia, hanno riferito fonti militari, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato di abbatterlo per cautela

“Sappiamo che palloni spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati”, ha riferito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, aggiungendo che la Cina ha un “programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all'esercito cinese”