Biden: "Con accordo sul debito evitato il collasso economico"

Il presidente, nel suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale, sottolinea come il provvedimento continuerà a far crescere l'economia americana e a riflettere i valori del Paese

"Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva ma abbiamo evitato una crisi e un collasso economico". A dirlo è il presidente americano Joe Biden, nel suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale, in merito all'accordo sull'aumento del tetto del debito approvato dal Congresso. Il provvedimento continua a far crescere la "nostra economia e riflette i nostri valori come Paese", ha aggiunto Biden.