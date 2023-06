È morto Philippe Pozzo di Borgo: ispirò il film “Quasi amici”

L'imprenditore e aristocratico francese aveva 72 anni: dal 1993 era paralizzato dal collo in giù a causa di un incidente in parapendio. La sua storia, in particolare il rapporto con il badante Abdel Yasmin Sellou, è stata raccontata nella pellicola del 2011 con François Cluzet e Omar Sy: uno dei più grandi successi del cinema francese

La vera storia di Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo nasce nel 1951, rampollo di famiglia nobile. Nel 1993, poco dopo la morte della moglie, affetta da una rara forma tumorale, ha un incidente in parapendio che lo lascia paralizzato dal collo in giù. Decide di raccontare la sua battaglia nel libro Il diavolo custode, nel quale racconta la lotta con il proprio corpo, il ricordo straziante della moglie e l'incessante idea di essere un uomo inutile e finito. Sensazioni e ricordi che combatte con tutti gli strumenti possibili, dall'impegno sociale all'attaccamento ai piaceri della vita, affiancato dal suo badante, Abdel Yasmin Sellou, un uomo algerino appena uscito di prigione. Una persona che entra un giorno nella sua vita "ingessata" e diventa il suo "diavolo custode". Un rapporto non facile all’inizio, diventato poi solido e costellato di episodi comici e commoventi. Negli anni Philippe Pozzo di Borgo diventa il patrono dell'associazione “Soulager mais pas tuer”, che si batte in particolare contro l'eutanasi, e nel 2016 accetta anche fare i testimonial per “UP for Hummanness”, dedicata all'integrazione professionale delle persone con disabilità.