Hvaldimir, riapparso il beluga spia forse addestrato dai servizi russi

L’ultimo avvistamento risale a due giorni fa. Un esemplare di beluga, presente soprattutto in Alaska, Groenlandia, Canada e Russia è stato osservato a Hunnebostrand, al largo della costa sud -occidentale della Svezia. La presunta balena “spia” è stata avvistata per la prima volta in Norvegia nel 2019, scrive The Guardian , con indosso un’imbracatura contrassegnata con “Equipment St Petersburg” .Secondo alcuni esperti, poteva essere usata per raccogliere immagini e sarebbe stata fabbricata in Russia. Da qui l'ipotesi che si trattasse di una sorta di spia del Cremlino.

Gli spostamenti di Hvaldimir

Scoperta per la prima volta nella regione settentrionale del Finnmark, la balena ha trascorso più di tre anni a spostarsi lentamente lungo la costa norvegese, prima di accelerare improvvisamente negli ultimi mesi e spostarsi in Svezia. "Non sappiamo perché abbia accelerato così velocemente in questo momento" ha detto Sebastian Strand, un biologo marino dell'organizzazione OneWhale intervistato da The Guardian."Potrebbero essere gli ormoni a spingerlo a trovare un compagno". Oppure potrebbe essere la solitudine "dato che i beluga sono una specie molto socievole, potrebbe essere che stia cercando altre balene beluga” conclude il biologo. Sta di fatto che i norvegesi hanno soprannominato il cetaceo " Hvaldimir" . Un gioco di parole sulla balena in norvegese "hval" e "Vladimir" in omaggio alla sua presunta associazione con la Russia.