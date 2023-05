New York, ChatGpt per ricerche legali: avvocato finisce in tribunale

Tecnologia

Da venerdì scorso ChatGPT è (temporaneamente) bloccato sui dispositivi degli utenti italiani, a causa di problemi di privacy dei dati. Secondo il Garante per la privacy la ditta statunitense OpenAI, autore di ChatGPT, non ha alcuna base giuridica per giustificare "la massiccia raccolta e la conservazione dei dati personali ai fini della 'formazione' gli algoritmi alla base del funzionamento della piattaforma".

L'Italia è così diventata il primo Paese occidentale a intraprendere una tale azione contro il popolare chatbot. Una decisione definita "sproporzionata" dal vicepremier Matteo Salvini: "Salvo che in caso di attività criminali o rischi per la sicurezza nazionale, io sono sempre contro ogni censura e per il libero pensiero, non è accettabile che in Italia, patria di Galileo, Marconi e Olivetti, si debba prendere in considerazione di usare una VPN per superare un blocco come avviene in Cina e nei Paesi privi di libertà"