ChatGtp arriva sugli smartphone negli Usa e fa concorrenza a Google

L'ultima novità nel mondo dell'intelligenza artificiale è che ChatGPT, la celebre piattaforma sviluppata da OpenAI, è ora disponibile sull'App Store di Apple. La sua versione come app promette di offrire agli utenti "informazioni precise senza dover passare attraverso una serie di annunci o risultati multipli", oltre a garantire un'esperienza senza pubblicità invadenti. La società ha sottolineato questo aspetto in un comunicato, prendendo una piccola stoccata a Google, e ha anche promesso che sarà presto disponibile anche sui dispositivi Android. La nuova app offrirà inoltre consigli di cucina, suggerimenti per i viaggi e persino assistenza nella creazione di messaggi personalizzati e "sentiti".