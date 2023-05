Orrore in Pennsylvania, sette bambini chiusi in casa con i topi

I genitori sono stati accusati di aver messo in pericolo il benessere dei propri figli, rimasti chiusi in casa senza mai andare a scuola

La polizia della Pennsylvania ha arrestato una coppia dopo aver scoperto che i loro sette figli vivevano in condizioni igieniche inaccettabili, chiusi in una in casa con topi in gabbia e feci sul pavimento. Lo riporta la Cnn.