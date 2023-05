Orso ruba 60 cupcakes in una pasticceria in Connecticut, nessun ferito

L’animale ha agito tra lo stupore e il terrore della gente in uno Stato americano dove gli avvistamenti dei plantigradi non sono rari

Nessun ferito ma tanta paura tra i dipendenti di una pasticceria che si sono trovati davanti un orso nero affamato di dolci. Il fatto è avvenuto in Connecticut dove ci sono circa 1.200 esemplari e gli avvistamenti in città sono abbastanza frequenti. Nel 2022 ben 67 orsi sono riusciti ad entrare dentro le case.

La vicenda

L’orso si è servito 60 cupcakes tra lo stupore e il terrore della gente. I dipendenti di Taste, nella città di Avon, stavano caricando i dolcetti su un furgone per la consegna a casa quando si è presentato il plantigrado. Una delle impiegate ha urlato ma l’animale non si è mosso. Soltanto dopo aver fatto una scorpacciata di pasticcini, spaventato dal clacson del furgono è fuggito via senza far male a nessuno. Ma non sempre andata così bene. Il mese scorso una donna di 74 anni è stata ferita alle braccia e alle gambe da un orso mentre portava a spasso il suo cane in un sobborgo di Hartford, la capitale del Connecticut.