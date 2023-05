Gibilterra, orche attaccano una barca nel Mediterraneo

Mondo

Miami, l'orca Lolita sarà liberata dopo 53 anni nel Seaquarium

Il cetaceo fu catturato nel 1970 nelle acque davanti a Washington, quando aveva solo 4 anni. Da mesi non si esibisce più a causa di una malattia che l’ha colpita e, quindi, tornerà in libertà, come richiesto per anni dagli ambientalisti

L'orca Lolita tornerà libera, dopo mezzo secolo vissuto in cattività. Catturata nel 1970 nelle acque davanti a Washington, quando aveva solo 4 anni, l’orca marina Tokitae è stata costretta a esibirsi con il nome di Lolita per milioni di spettatori nell’acquario marino di Miami Seaquarium, in Florida

Adesso, invece, è pronta a riconquistare la libertà. Da mesi non si esibisce più a causa di una malattia che l’ha colpita e, quindi, tornerà in libertà, come richiesto per anni dagli ambientalisti