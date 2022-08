Orche al largo della Galizia, un veliero rimorchiato a terra

La presenza di alcune orche ha costretto a rimorchiare a terra un veliero, lo “Skelling”, battente bandiera olandese e con due persone a bordo, mentre navigava un miglio a nordovest di Capo Tourinan, a Muxià, in Galizia. Secondo quando diffuso da fonti del Salvataggio Marittimo spagnolo, l'imbarcazione ha inviato un segnale di “mayday” intorno alle 8.30 del 2 agosto. In un primo momento, i soccorritori avevano segnalato ai marinai di spegnere il motore così da non fare rumore e consentire che i cetacei si allontanassero. Ma l’indicazione non ha portato i frutti sperati e i due occupanti dell'imbarcazione sono stati rimorchiati fino a Camarinas, vicino a Capo Vilan, sulla Costa da Morte.