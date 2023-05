Panama, terremoto di magnitudo 6,6 in mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata alle 22:05 di ieri ora locale (le 5:05 di oggi in Italia) nel sud del Mar dei Caraibi, davanti alle coste di Colombia e Panama . Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 9 chilometri di profondità ed epicentro nel Golfo di Darien a circa 34 km dalla terra ferma. Una scossa di assestamento di magnitudo 4,9 è seguita circa 10 minuti dopo la prima.

Non ci sono segnalazioni di danni

Anche il Servizio geologico colombiano ha confermato la magnitudo 6.6 della scossa, individuandone l'epicentro a 34 chilometri da Acandí nel dipartimento del Chocó. Da parte sua, l'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso che ci sia la possibilità di un'allerta tsunami a causa di questa scossa. Intanto il quotidiano panamense La Prensa ha reso noto che la scossa è stata avvertita in diversi settori delle province di Panama e Colon, mentre il Sistema di Protezione civile di Panama ha indicato che il terremoto si è sentito anche nel Darién e a Panama Ovest e ha precisato che "non ci sono segnalazioni di danni, ma continuiamo a monitorare la situazione".