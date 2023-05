Biden: "Libereremo per sempre il mondo dalle armi nucleari"

Mondo

Il presidente americano tenta di tenersi in forma con la ginnastica e un’alimentazione a base di pesce e verdure. Ma l’impresa non sembra facile dal momento che ama i carboidrati e i suoi consiglieri hanno rivelato: “Mangia come un bambino”

Chi sta cercando di aiutare il presidente è la first lady Jill, ma la sua battaglia per una dieta più salutare a base di pesce e verdure non è delle più facili, come racconta Axios. Biden infatti ama i carboidrati e mangia "come un bambino", hanno ammesso alcuni suoi consiglieri. I suoi piatti preferiti comprendono i panini con burro d'arachidi e marmellata, sandwich Blt (pancetta, lattuga e pomodori), pizza, biscotti, spaghetti con burro e salsa di pomodoro, nonché il gelato che a volte mangia nella versione completamente guarnita