Nobel Mo Yan ammette di aver scritto un discorso con ChatGPT

Lo scrittore cinese ha raccontato di essere ricorso all'intelligenza artificiale nel 2021 per un discorso in onore del collega Yu Hua

Lo scrittore cinese Mo Yan, premio Nobel per la letteratura nel 2012, ha ammesso di avere

utilizzato l'intelligenza artificiale per la stesura di un discorso pronunciato in onore del collega Yu Hua nel 2021. In occasione del 65esimo anniversario della rivista letteraria cinese Shouhuo a Shanghai, Yu ha ricevuto il premio per il miglior romanzo del 2021 e Mo ha confessato di non essere riuscito a scrivere un discorso convincente che rendesse giustizia del suo rapporto di

stretta amicizia con Yu. Per questa ragione, lo scrittore sessantottenne ha deciso di ricorrere all'intelligenza artificiale e ha utilizzato ChatGPT, facendosi aiutare da uno studente di dottorato.