Colombia, attentato in una miniera di Antioquia: 2 morti

Mondo

Almeno cinque minatori sono morti in un crollo in una miniera di carbone della Mongolia Interna, nel remoto Nord della Cina, nella quale ci sono anche diverse decine di dispersi. L'incidente è avvenuto ieri e, secondo i media statali, le ricerche sono riprese oggi dopo che nella notte una nuova frana ha ostacolato i lavori dei soccorritori. Allo stato, sono almeno sei i feriti e 48 i lavoratori ancora intrappolati dopo che un pendio alto 180 metri ha ceduto nella miniera a cielo aperto nell'area di Alxa Left Bannerm, ha riferito il network statale Cctv

Centinaia di soccorritori sono stati inviati nel sito, a maggior ragione dopo che lo stesso presidente cinese, Xi JInping, ha sollecitato il ricorso a ogni sforzo possibile e utile per salvare vite, ma un'altra frana ha in seguito interrotto in via temporanea ogni attività