Usa, l'influencer Marjorie crea fidanzata virtuale usando avatar

La 23enne americana si è affidata alla tecnologia di Open AI per proporre un chatbot tramite cui le persone possono interagire con lei, a costi elevati. Con i suoi numerosi avatar, Caryn è così diventata la partner perfetta per centinaia di utenti

Caryn Marjorie, 23 anni, è un’influencer americana con quasi due milioni di follower, che ha replicato sé stessa grazie all’intelligenza artificiale di Forever Voices. Con i suoi numerosi avatar è diventata la fidanzata perfetta per un dollaro al minuto. In poco tempo ha guadagnato oltre 70 mila dollari. Ha più di 1000 partner disposti a pagare per avere una relazione virtuale con la chatbot CarynAi.

Forever Voices

Caryn Marjorie non ha inventato nulla di nuovo. App Store e Google Play Store sono pieni di applicazioni che offrono partner fatti di pixel con cui cominciare una chat. Anche se al momento l’intelligenza delle macchine è ancora troppo artificiale per simulare gli umani. Sul fatto che c’è chi è disposto a pagare molto per parlare con un avatar, fa sorgere un problema. “Potrebbe compromettere le abilità sociali dei più giovani che finirebbero per preferire le ragazze finte rispetto a quelle vere” dichiara il dott. Robert Brooks, professore all'Università del New South Wales Sydney. Anche se l’obiettivo principale del fondatore della società Forever Voices rimane quello di dare la possibilità a tutti di avere persone vicino che non ci sono più.