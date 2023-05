Usa Weekly News, Biden decreta fine del Titolo 42, Trump live alla CNN

4/14 ©Ansa

Trump show alla CNN - Ha promesso di mettere fine alla guerra in Ucraina in 24 ore, di non dare più armi a Kiev, perché “tocca all’Europa”, ribadito la difesa al Secondo emendamento (che garantisce il diritto ad armarsi), non si è sbilanciato sulla possibilità di firmare una legge che vieti l’aborto a livello federale, e ha ribadito di non conoscere la scrittrice Jean Carroll: Trump ha risposto in diretta per più di un’ora durante un dibattito della CNN, con un faccia a faccia con gli elettori, nella prima uscita dopo la condanna per abusi sessuali.