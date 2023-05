Re Carlo al primo impegno ufficiale dopo l'incoronazione. VIDEO

Il sovrano ha fatto visita al luogo in cui sorgerà un laboratorio finalizzato allo svilluppo dell'aviazione a zero emissioni. Carlo ha svelato una targa e scavato una buca per dare il via simbolico ai lavori

Primi impegni ufficiali per re Carlo III che ha fatto visita al sito in cui sarà costruito un laboratorio da 58 milioni di sterline per supportare l’aviazione a zero emissioni. Si tratta della prima apparizione pubblica per Carlo dopo l’incoronazione nell’abbazia di Westminster. Il sovrano ha visitato il Whittle Laboratory dell’Università di Cambridge, che ha recentemente ottenuto i finanziamenti per il progetto.