Usa, risolto il mistero dei noodles in un bosco di Old Bridge

Il mistero che arrivava dagli Stati Uniti è stato risolto: in una zona boschiva del Veterans Park, nella città di Old Bridge, nella contea di Middlesex, nello Stato del New Jersey, erano state ritrovate centinaia di chili di pasta cotta sul letto di un torrente. Il motivo sarebbe da ricondursi al fatto che la borgata non ha il ritiro dei rifiuti sfusi. Come si vede nelle foto pubblicate da Nina Jochnowitz – residente della zona ed ex candidata al consiglio comunale – su Facebook si tratterebbe soprattutto di spaghetti e noodles, anche se in altri scatti si vedono altri formati di pasta. Almeno 200 chili, secondo la Jochnowitz. Il suo post ha attirato l'attenzione dei social con gli utenti che si sono sbizzarriti per provare a dare una soluzione a questo giallo. Jochnowitz ha dichiarato al Philadelphia Inquirer che il vero responsabile di questo enorme spreco di cibo non sarebbe stato trovato. Tuttavia, come fa notare il giornale americano, il ruscello che attraversa la città ha da tempo un problema di scarico di rifiuti illegali. Un portavoce del sindaco ha detto che il Dipartimento dei Lavori Pubblici "ha visitato il sito e ha effettivamente trovato quelli che sembravano essere 15 barili carichi di pasta scaricata illegalmente lungo un torrente in un quartiere residenziale".