Santiago Peña, economista conservatore candidato alle elezioni presidenziali in Paraguay di domenica, le ha vinte ottenendo circa il 43 per cento dei voti: Peña fa parte del Partito Colorado, che governa il Paraguay dal 1947, con una sola breve interruzione dal 2008 al 2012, e che proprio per questo è stato definito un "dinosauro della politica latinoamericana". Peña ha 44 anni e sarà il più giovane presidente del paese dal 1989, quando con la fine della dittatura di Alfredo Stroessner il Paraguay adottò un sistema politico democratico.

L'87,75% dello scrutinio dei voti espressi ha confermato che la successione al presidente Mario Abdo Benitez va all'economista ortodosso Peña, che ha ricevuto il 43,29% dei suffragi, distanziando Alegre di oltre 415.000 voti



Il primo a confermare la vittoria del candidato "colorado" è stato il presidente uscente Mario Abdo Benitez, appartenente allo stesso partito, che via Twitter si è rallegrato della vittoria di Peña, definendolo "presidente eletto". Peña si insedierà al potere il prossimo 15 agosto per cinque anni.