India, almeno 11 morti per una fuga di gas: tre sono bambini

Almeno 11 persone hanno perso la vita, fra cui almeno tre bambini, nel nord dell'India per una fuga di un gas altamente tossico in una zona industriale densamente popolata e piena di botteghe, negozi e officine, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione e, secondo i giornali locali, sarebbero in gravi condizioni.