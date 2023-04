Papa Francesco, secondo giorno del viaggio in Ungheria

Il Pontefice continua la sua visita apostolica. Per la giornata odierna ha in programma diversi incontri - tutti a Budapest - nel campo dell'assistenza caritativa cattolica, del sociale, del rapporto con le Chiese orientali. Il Pontefice vedrà alcuni bambini ipovedenti e disabili, i poveri e i rifugiati - molti provenienti dalla vicina Ucraina - e i giovani. In serata l'incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù nella Nunziatura Apostolica, dove alloggia in questo soggiorno nella capitale magiara ascolta articolo Condividi

Seconda giornata del viaggio apostolico in Ungheria per Papa Francesco. Oggi il Pontefice ha in programma diversi incontri - tutti a Budapest - nel campo dell'assistenza caritativa cattolica, del sociale, del rapporto con le Chiese orientali. Alle 8.45, il Pontefice si recherà in visita privata ai bambini ipovedenti e disabili assistiti dall'Istituto "Beato Laszlo Batthyany-Strattmann". Poi alle 10.15 incontrerà invece i poveri e i rifugiati - molti provenienti dalla vicina Ucraina - presso la Chiesa di Santa Elisabetta d'Ungheria. Alle 11.30, invece, in programma la visita alla comunità greco-cattolica nella piccola Chiesa di rito greco "Protezione della Madre di Dio". Nel pomeriggio, il Pontefice incontrerà alle 16.30 i giovani presso "Papp Laszlo Budapest Sportarena", e alle 18.00 vedrà privatamente i membri della Compagnia di Gesù nella Nunziatura Apostolica, dove alloggia in questo soggiorno nella capitale magiara.

Il messaggio contro aborto e utero in affitto Ieri, nel suo primo giorno in Ungheria, ma anche nel messaggio inviato al Congresso Internazionale Woomb, il Papa si è scagliato contro le "colonizzazioni ideologiche" legate al gender, parlando di aborto come “tragica sconfitta", fino alle parole sull’utero in affitto e gli embrioni in provetta. Nel suo discorso alle autorità e alla società civile ungheresi, Francesco punta il dito contro "la via nefasta delle 'colonizzazioni ideologiche', che eliminano le differenze, come nel caso della cosiddetta cultura gender, che appunto elimina le differenze o antepongono alla realtà della vita concetti riduttivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato 'diritto all'aborto', che è sempre una tragica sconfitta". "Che bello invece - aggiunge - costruire un'Europa centrata sulla persona e sui popoli, dove vi siano politiche effettive per la natalità e la famiglia, perseguite con attenzione in questo Paese, dove nazioni diverse siano una famiglia in cui si custodiscono la crescita e la singolarità di ciascuno”. vedi anche Il Papa in Ungheria da Orban: "No a cultura gender, aborto sconfitta"

Le parole su nazionalismi e guerre Il Pontefice ha anche parlato delle crisi e delle guerre in corso. Nel mondo in cui viviamo, "la passione per la politica comunitaria e per la multilateralità sembra un bel ricordo del passato: pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace, mentre si fanno spazio i solisti della guerra". È questo il quadro drammatico che Papa Francesco ha dipinto sulla situazione in Europa e nel mondo. "In generale - sottolinea -, sembra essersi disgregato negli animi l'entusiasmo di edificare una comunità delle nazioni pacifica e stabile, mentre si marcano le zone, si segnano le differenze, tornano a ruggire i nazionalismi e si esasperano giudizi e toni nei confronti degli altri". Rivolgendosi alle autorità e alla società civile del Paese, dopo i colloqui di 25 minuti con la presidente della Repubblica Katalin Novak e di 20 col primo ministro Viktor Orban, il Pontefice mette in guardia la politica dall'avere "come effetto quello di infiammare gli animi anziché di risolvere i problemi, dimentica della maturità raggiunta dopo gli orrori della guerra e regredita a una sorta di infantilismo bellico". E richiama l'Europa a ritrovare la sua "anima", che è quella "di ricucire l'unità, non di allargare gli strappi”. Francesco si chiede: "In questa fase storica i pericoli sono tanti, oggi, tanti; ma, mi chiedo, anche pensando alla martoriata Ucraina, dove sono gli sforzi creativi di pace? Dove stanno?". Il Pontefice dice di pensare a un'Europa "che non sia ostaggio delle parti, diventando preda di populismi autoreferenziali". E proprio da uno dei Paesi più chiusi verso l'arrivo dei migranti - a parte i tanti profughi dall'Ucraina in guerra - Bergoglio richiama l'Europa all'"urgenza" di "lavorare a vie sicure e legali, a meccanismi condivisi di fronte a una sfida epocale che non si potrà arginare respingendo, ma va accolta per preparare un futuro che, se non sarà insieme, non sarà". vedi anche Caso Orlandi, Papa Francesco su accuse a Wojtyla: "Una cretinata"