Di Maio inviato Ue, lo scontro tra Picierno (Pd) e Borchia (Lega)

La Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e l'eurodeputato della Lega Paolo Borchia si sono scontrati a SkyTg24 durante la puntata di Generazione Europa. Al centro della discussione la nomina in sede europea di Luigi Di Maio come inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico.

La scelta di indicare l’ex Ministro degli Esteri come responsabile Ue nell’area del Golfo è stata fatta dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell. Mancano ancora alcuni passaggi burocratici per rendere l’incarico di Di Maio ufficiale, ma intanto i partiti italiani si dividono tra favorevoli e contrari. È in particolare la Lega ad avere preso le posizioni più dure, mentre il M5S e il Partito Democratico si sono dimostrati più accondiscendenti verso la decisione.

Lo scontro tra Picierno e Borchia sulla nomina di Di Maio “Io penso che la nomina di Di Maio sia una buona notizia per il nostro Paese a prescindere dal percorso politico dell’ex ministro. Di Maio ha superato una selezione di una giuria indipendente, quindi mi sorprende che chi usa lo slogan ‘prima gli italiani’ poi contesti la nomina di un italiano per un ruolo così importante. Viene da pensare che ‘prima gli italiani’ venga usato solo quando sono amici loro”, dice Picierno rivolgendosi all’eurodeputato leghista. “Se volessi essere educato direi che la nomina di Di Maio è discutibile, ma volendo dire le cose come stanno dico che questa nomina è inopportuna e quasi scandalosa” risponde Borchia. Aggiungendo che secondo lui in passato l’Ue avrebbe usato criteri molto più meritocratici per nominare i suoi inviati speciali nel mondo.

