Lavrov: "Linea pericolosa". Guterres: invasione russa viola carta Onu

Il mondo si trova in una fase che potrebbe rivelarsi ancora più pericolosa di quella della Guerra Fredda. Lo ha sostenuto nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "Ancora una volta, come negli anni della Guerra Fredda, abbiamo raggiunto un punto pericoloso, che potrebbe essere ancora più pericoloso - ha detto il capo della diplomazia russa -. La perdita di fiducia nel multilateralismo sta aggravando la situazione, in cui l'aggressione finanziaria ed economica dell'Occidente sta distruggendo i benefici della globalizzazione, in cui Washington e i suoi alleati abbandonano la diplomazia e chiedono che le relazioni siano chiarite sul campo di battaglia" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).