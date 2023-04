In Belgio si è svolta la gara di imitatori di gabbiani. VIDEO

Lifestyle

PIZZA NAPOLETANA CLASSICA E CONTEMPORANEA - Per quanto riguarda la specialità “pizza napoletana classica”, cioè le pizze napoletane o in stile napoletano con una idratazione fino ad un massimo del 60%, ha invece prevalso Yurii Felyk, pizzaiolo della pizzeria “Fabrico” di Truck in Polonia. Nella categoria “Contemporanea”, riferite a quelle cotte in forno a legna ad una temperatura di circa 350°/380°, ha invece vinto Nicodemo Arnoni (in foto), della “Pizzeria Soleado” a Cirò Marina (Crotone)