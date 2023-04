Tutti pazzi per i cartelloni pubblicitari in 3d. VIDEO

È l’ultima frontiera della comunicazione pubblicitaria e sta conquistando tutti. Mega cartelloni in 3D ‘vestono’ le piazze sparse in tutto il mondo, dove i passanti restano con il naso all’insù incantanti dalle animazioni. Come nel caso della pubblicità della Nike in Giappone che fuori alla stazione di Shinjuku a Tokyo mostra alcuni modelli di Air Max uscire da una scatola e galleggiare nell’aria. La campagna è stata ideata per festeggiare lo scorso 26 marzo il 35esimo anniversario del Nike Air Max Day.