Prosecco italiano, approvato emendamento Ue contro il Prosek croato

La commissione Agricoltura dell'Europarlamento ha dato l'ok al provvedimento che rafforza le regole su Dop e Igp. Zaia: "È arrivato oggi un bel segnale. Che pone freno alla voglia di conquista e di distruzione identitaria delle produzioni tipiche"

L'Europa scende in campo in difesa del prosecco italiano. Il parlamento Ue ha preso infatti posizione sul Prosek della Croazia puntando a rafforzare la tutela delle Dop e delle norme sulla trasparenza, fornendo così una solida sponda al nostro Paese. La commissione Agricoltura dell'Eurocamera ha infatti approvato all'unanimità la riforma delle regole per gli alimenti a indicazione geografica, chiarendo che le menzioni tradizionali, come Prosek, non possono evocare Denominazioni di origine protetta, come Prosecco. Il divieto vale anche per norme tecniche nazionali, come nel caso della controversia sull'aceto balsamico sloveno e cipriota. Il voto in commissione Agri ha incassato, come era prevedibile, il plauso del governo e degli enti locali italiani. Il primo ad aver esultato è stato proprio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "È arrivato oggi un bel segnale. Che pone freno alla voglia di conquista e di distruzione identitaria delle produzioni tipiche", ha sottolineato il governatore.

Ora il provvedimento va discusso col il Consiglio Ue Le proposte approvate dalla commissione del Pe andranno ora discusse con il Consiglio Ue. Dalla presidenza svedese trapela ottimismo su un accordo tra i ministri prima della fine del semestre. Ma sarà la presidenza della Spagna, che insieme a Francia e Italia ha il maggior numero di prodotti Dop e Igp in Europa, a finalizzare il dossier. Per l'Italia, comunque, si tratta di un primo, netto, passo avanti. "Il Parlamento europeo continua a far evolvere un sistema senza eguali nel mondo, capace di generare valore senza bisogno di investire alcun fondo pubblico, rafforzando il ruolo dei consorzi, la protezione di Dop e Igp e la trasparenza verso i consumatori" ha spiegato l'europarlamentare Paolo De Castro (Pd), relatore del provvedimento. Tra gli altri principali elementi di novità rispetto al testo della Commissione europea, nella proposta dell'Europarlamento ci sono nuovi obblighi di trasparenza: deve essere specificato il nome del produttore per le Dop e le Igp e, per i soli prodotti Igp, va scritta l'origine della materia prima principale, nel caso provenga da un paese differente rispetto allo Stato membro in cui è prodotta. approfondimento Dal Pinot Noir al Merlot, i 10 vini più pronunciati male nel mondo

Lollobrigida: "Passo in avanti per difendere eccellenze italiane" "L'obbligo di riportare il nome del produttore rappresenta un ulteriore passo per difendere le eccellenze agroalimentari italiane", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ma il plauso al voto della commissione non è arrivato solo dal governo. La Cia-Agricoltori italiani ha spiegato come prese di posizione come quelle dell'Europarlamento siano "fondamentali per i prodotti italiani". La riforma del sistema europeo delle denominazioni di origine, ha messo in evidenza la Coldiretti, è cruciale per l'Italia e i suoi 883 prodotti riconosciuti, tra alimentari e vini, che valgono ben 19,3 miliardi di euro. "Dalla difesa del sistema delle indicazioni geografiche europee - ha detto il presidente Ettore Prandini - dipende la lotta al falso Made in Italy". OriGIn Italia ha accolto la novità ponendo l'enfasi sul rilancio della "visione politica delle Indicazioni geografiche come uno dei pilastri di sviluppo agroalimentare dell'Unione europea". Per Federvini, quello in Parlamento europeo è stato "un passaggio cruciale per il futuro del settore vitivinicolo e, più in generale, di tutte le eccellenze agroalimentari di qualità". leggi anche Ue, le Regioni unite contro l'etichetta che mette in guardia sul vino