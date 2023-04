A Parigi scoperta una vasta necropoli gallo-romana

Cronaca

Stanno riservando grandi sorprese i lavori in corso nel santuario scoperto lungo le mura dell'antica città della Magna Grecia che si trova in provincia di Salerno. Tra i ritrovamenti ci sono decorazioni in terracotta colorata, una gorgone, sette teste di toro e centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di un eros a cavallo del delfino