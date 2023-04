Emirati Arabi, incendio in un edificio a Dubai: almeno 16 morti

Almeno 16 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un edificio residenziale di un quartiere popolare di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo rendono noto i media locali, aggiungendo che l'incendio è divampato ieri intorno a mezzogiorno al quarto piano di un edificio ad Al-Ras, una parte vecchia della città dove vivono molti lavoratori stranieri.

La nota della protezione civile

"Dagli accertamenti preliminari emerge che l'incendio è stato causato dal mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dell'edificio", si legge in un comunicato della Protezione civile. "Le autorità competenti stanno portando avanti un'inchiesta approfondita al fine di fornire una relazione sulle cause dell'incidente".

La nazionalità delle vittime non è stata resa nota. Dubai conta circa 3,3 milioni di abitanti, di cui quasi il 90% stranieri.

I precedenti

In passato vasti incendi sono divampati in città, causando ingenti danni ma poche vittime. Nel 2017 le autorità hanno annunciato l'adozione di norme edilizie più rigorose per ridurre al minimo i rischi di incendio, attribuiti principalmente a materiali facilmente infiammabili utilizzati per il rivestimento esterno degli edifici.