Germania verso legalizzazione cannabis per uso personale e ricreativo

La Germania è pronta a legalizzare la cannabis in due fasi, come confermato dal ministro della Salute Karl Lauterbach e dal ministro dell'Agricoltura Cem Ozdemir. Il primo passo sarà depenalizzare il possesso di un quantità di cannabis fino a un massimo di 25 grammi e la coltivazione ad uso personale fino a un massimo di tre piantine. In un secondo momento, il governo tedesco pensa di permettere la coltivazione e la distribuzione della cannabis attraverso specifiche associazioni.

Inizialmente, i partiti al governo avevano detto che avrebbero introdotto la "distribuzione controllata di cannabis agli adulti per scopi di consumo in negozi autorizzati", ma quest'idea è stata scartata. Infatti, queste modalità di vendita saranno sperimentate solo in una seconda fase del processo di legalizzazione, in alcune regioni modello, su parere di scienziati, a seguito di colloqui con la Commissione europea.

Ora il governo prevede di approvare entro fine mese una bozza di legge sulla regolamentazione del possesso, della coltivazione e dei cosiddetti "club sociali della cannabis", da sottomettere poi al parlamento. Lauterbach aveva già presentato proposte relative alla legalizzazione della cannabis nell'autunno scorso, ma sin da subito ci sono state preoccupazioni sul fatto che i piani potessero essere incompatibili con il diritto internazionale e dell'Unione Europea.