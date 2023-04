Arrestato un urologo a New York, usava sex-toys sui pazienti

Un urologo di New York è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di ragazzi minorenni suoi pazienti, usando su di loro dei sex-toys che spacciava come terapia. Secondo quanto riporta il New York Post, Darius Paduch, 55 anni, che in precedenza lavorava al New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center e alla Northwell Health, è già stato citato in giudizio da sette pazienti maschi per presunti abusi sessuali, ma ora si sono aggiunte le accuse dei due minorenni.