Valanga su Alpi francesi, trovata quinta vittima. Si cerca un disperso

È di cinque morti e un disperso il bilancio della valanga avvenuta nel giorno di Pasqua in Alta Savoia, sul ghiacciaio dell'Armancette, sulle Alpi francesi. I soccorritori, dopo le quattro vittime accertate ieri, hanno trovato il corpo senza vita di una quinta persona: la procuratrice Karline Bouisset ha detto che si tratta di “una donna di 39 anni”. Una sesta persona risulta ancora dispersa e le ricerche sono in corso. I soccorritori ieri avevano tratto in salvo un ferito lieve e otto persone illese.