Bambina di 10 anni trovata morta in Baviera, fermati tre minori

Una bambina di 10 anni è stata trovata morta ieri mattina in una casa famiglia di Wunsiedel, in Baviera. Secondo quanto riporta Bild, nelle indagini per la morte della bambina, sarebbero stati fermati tre minorenni di 11, 11 e 16 anni. Secondo il giornale, che cita ambienti investigativi, ci sarebbero indizi di un reato violento e si indaga anche su una possibile violenza sessuale. Le indagini sono tuttavia appena iniziate e non ci sono ulteriori conferme ufficiali.