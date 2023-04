Terremoto di magnitudo 6.2 colpisce le Filippine orientali

Un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato oggi al largo della costa orientale delle Filippine. Lo ha riferito l'Istituto geofisico statunitense Usgs e, in Italia, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Le autorità locali hanno messo in guardia per le probabili scosse di assestamento. Si stanno facendo le verifiche per accertare eventuali danni. Il terremoto ha colpito intorno alle 21 ora locale (le 15 in Italia) a circa 120 chilometri dall'isola di Catanduanes, al largo dell'isola principale di Luzon.