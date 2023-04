Guerra in Ucraina, campione di kickboxing Merinov è morto in battaglia

È morto in battaglia Vitalii Merinov, atleta ucraino quattro volte campione del mondo di kickboxing e campione nazionale di arti marziali miste (LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN UCRAINA). Secondo quanto ha annunciato su Facebook Ruslan Martsinkiv, sindaco di Ivano-Frankivsk, città d'origine dell'atleta, Merinov è morto in ospedale due giorni fa per le ferite riportate in battaglia.