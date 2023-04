Elezioni in Finlandia, urne aperte: Sanna Marin cerca la riconferma

I finlandesi sono chiamati a rinnovare i 200 membri della camera unica del Parlamento, in elezioni legislative anticipate che si presentano come una sfida diretta tra almeno due donne e una possibile svolta a destra del Paese nordico. Il voto è dominato da un lato dalla premier uscente, del Partito social-democratico, e dall'altro da Rikka Purra, leader del Partito dei Finlandesi (Perus S, nazionalista). Terzo incomodo è Petteri Orpo del Partito della coalizione nazionale (KOK, liberal-conservatore)

Sfida aperta per il 'Paese più felice al mondo', con una premier 'rock star' alla guida di una coalizione di centro-sinistra che si gioca la riconferma contro conservatori e nazional-populisti: la Finlandia oggi va al voto e l'esito per Sanna Marin è tutto fuorché scontato. A dispetto di una popolarità record tra i finlandesi, di una gestione esemplare della crisi del Covid, della fermezza nella condanna dell'aggressione russa all'Ucraina che l'ha trasformata a volte in icona internazionale, a volte in un meme, e della svolta storica per l'ingresso del Paese nella Nato.

Per i sondaggi sarà una sfida all'ultimo voto

Gli ultimi sondaggi indicano tre partiti in parità: i Socialdemocratici di Marin, i conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo, e i Finlandesi della nuova leader della destra nazionalista ed euroscettica Rikka Purra, in piena ascesa. Le urne saranno aperte dalle 9 alle 20 (dalle 8 alle 19 in Italia), per eleggere i 200 deputati dell'Eduskunta, il parlamento monocamerale finlandese. Entro mezzanotte saranno noti i risultati, ma non sono escluse lunghe e tortuose trattative per formare la coalizione di governo.