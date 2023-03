1/8 ©Getty

Dalla mezzanotte di oggi un grande sciopero di 24 ore è scattato nei trasporti in tutta la Germania. In queste ore infatti stanno chiudendo tutte le linee ferroviarie a lunga percorrenza e la maggior parte dei treni regionali e quasi tutti gli aeroporti tedeschi sono in sciopero, con l'aeroporto di Berlino che rappresenta un'eccezione degna di nota

Sciopero aeroporti in Germania, 200 voli cancellati a Berlino