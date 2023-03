Germania, auto su folla all'aeroporto di Colonia-Bonn: ci sono feriti

Un uomo alla guida di un'auto a noleggio ha investito diversi pedoni in un parcheggio dell'aeroporto Colonia-Bonn , ferendone "cinque o sei" e si è scontrato con altri veicoli. Lo ha riferito il sito di Deutsche Welle. Secondo un portavoce della polizia, l'uomo alla guida avrebbe problemi di salute mentale. “Sembra che abbia intenzionalmente speronato diverse auto e investito dei pedoni, che non sono riusciti a togliersi dalla traiettoria dell'auto”, ha spiegato il portavoce.

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita

Secondo quanto riferisce il sito di Deutsche Welle, il 57enne era alla guida di un'auto a noleggio. I testimoni hanno raccontato che quando l'autombile ha accelerato diversi presenti sono riusciti a mettersi in salvo spostandosi dalla traiettoria. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha precisato che il 57enne ha anche ferito due agenti mentre resisteva all'arresto. È stato quindi portato in un ospedale di Colonia dove sarà sottoposto ad analisi psicologiche prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico.