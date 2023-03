Il miliardario Porsche chiede il divorzio alla moglie: "Ha la demenza"

Il miliardario Wolfgang Porsche, manager e membro della famiglia che ha dato il nome all'omonimo marchio di automobili di lusso, ha chiesto il divorzio dalla moglie Claudia, motivando la scelta di porre fine al matrimonio con la demenza che avrebbe colpito la donna. Secondo la tesi dell'uomo d'affari austro-tedesco, la malattia avrebbe portato a drastici cambiamenti nella personalità della moglie e, di conseguenza, nel loro rapporto di coppia.

La relazione interrotta dalla malattia

Porsche , 79 anni, e sua moglie Claudia Hübner, 74, stanno insieme dal 2007 e si sono sposati nel 2019. Una fonte vicina alla famiglia avrebbe riferito al Daily al Mirror che "la malattia che l'ha colpita avrebbe reso impossibile la convivenza per lei e suo marito". "Claudia Hübner ex consigliera del governo tedesco, non è in grado di muoversi autonomamente da mesi", riporta Daily Record, "avrebbe vissuto con sua figlia per quasi due anni" e "ha quattro assistenti 24 ore su 24 che sono stati assunti per prendersi cura di lei". I media tedeschi riporatano che le pratiche di separazione sarebbero già state avviate da mesi e Porsche avrebbe iniziato una frequentazione con un'altra donna.