Terremoto al confine tra Francia e Svizzera, scossa di magnitudo 4.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito la zona a cavallo tra la Francia e la Svizzera, in particolare nell'area della cittadina francese di Belfort, a pochi chilometri dal confine. La scossa, rilevata alle 15.50, "ha fatto tremare la mia biblioteca e il mio ufficio", ha dichiarato un residente ai piedi dei monti Vosgi. La profondità è stata stimata in 13 km e l'epicentro è stato individuato sul versante svizzero, nella catena montuosa del Giura, a poche centinaia di metri dal confine.

Il Servizio sismologico svizzero ha affermato che è stato "ampiamente avvertito" nella città di Porrentruy. Le autorità non hanno ancora segnalato danni gravi su entrambi i lati del confine, ma alcuni residenti hanno avuto un grande spavento. Le scosse sismiche non sono rare al confine tra Francia e Svizzera, dove a settembre è stato avvertito un terremoto di magnitudo 4,8 che non ha causato danni significativi. Gli storici ricordano regolarmente che nel 1356 un terremoto di magnitudo 6.6 distrusse la città di Basilea e causò danni ingenti nella regione.