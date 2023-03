Nave si inclina sul fianco nel porto di Edimburgo, 25 feriti

I politici locali hanno dato la colpa al forte vento, come sostiene il consigliere di Leith Adam McVey che ha descritto l'incidente come "terrificante" per le persone a bordo

Una nave si è inclinata su un fianco a causa del forte vento in un bacino di carenaggio nel porto di Edimburgo, in Scozia. 25 persone ferite, di cui 15 che sono state ricoverate in ospedale. Ne dà notizia la Bbc secondo cui si tratta della nave da ricerca Petrel, acquistata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen

Tra le ipotesi il forte vento

Un'importante operazione di salvataggio è in corso presso l'Imperial Dock di Leith dopo che la nave si è inclinata sul suo lato destro. I politici locali hanno dato la colpa al forte vento, come sostiene il consigliere di Leith Adam McVey che ha descritto l'incidente come "terrificante" per le persone a bordo.