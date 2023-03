Un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la regione dell'Hindu Kush, in Afghanistan, secondo quanto rilevato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ). Il sisma è avvenuto a una profondità di 184 km. L'agenzia di stampa indiana ANI ha riferito che la scossa è stata avvertita anche a Nuova Delhi. La scossa è durata almeno 30 secondi. "La gente correva fuori di casa e recitava il Corano", ha detto un corrispondente dell'Afp a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni materiali.