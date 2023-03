Usa, the willow project: cosa è il progetto trivellazione Alaska

Cronaca

Sciopero per il Clima, manifestazioni Fridays for Future in 60 città

In molte città è tornata l'iniziativa di protesta lanciata da Fridays For Future Italia per chiedere agli Stati misure per contrastare il cambiamento climatico. A scendere in piazza sono stati soprattutto giovani che oltre alle questioni ambientali, tra cui anche l'emergenza siccità, hanno trattato anche altri temi come il lavoro e la guerra

In 60 città italiane sono tornate le manifestazioni Fridays for Future, organizzate per chiedere agli Stati misure per contrastare il cambiamento climatico. A scendere in piazza sono soprattutto giovani, studenti e attivisti, ma anche bambini. (Nella foto il corteo di Torino)

A Torino il corteo degli ambientalisti è partito da piazza Castello. Alla manifestazione hanno preso parte diverse centinaia di persone, per la maggior parte giovani. "Nonostante le mille promesse non ci sono ancora soluzioni per la crisi climatica", ha detto uno speaker durante la protesta