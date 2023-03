Siria, la storia di Fadel, il bambino che non ha mai visto la pace

"Quello che mi rende felice è studiare"

"Passo le mie giornate seduto in una tenda, andiamo a studiare e torniamo qui, recitiamo il Corano", dice Fadel, il bambino siriano di 10 anni che non ha mai conosciuto la pace. Giornate difficili, vissute tra la fame e la paura: "La strada un po’ difficile, andiamo a raccogliere la legna a valle e torniamo indietro, riempiamo la metà del sacco con legna da ardere che usiamo per scaldarci e cucinare usando la stufa, aiuto mia madre a cucinare e mettere via le cose, anche a portare la legna, così possiamo mangiare e stare al caldo. Per tre volte non ho potuto mangiare e ho dormito per la fame": Poi il suo sogno: "Ciò che mi rende felice è studiare, vorrei diventare un medico per aiutare persone come mio nipote che è disabile e vorrei essere più grande per aiutarlo".