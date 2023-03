Cina, trovato morto Marcello Vinci. L'appello della madre sui social

“Chiunque tra gli amici abbia avuto contatti con Marcello nei giorni scorsi mi contatti perché potrebbe essere d’aiuto alle indagini” è l’appello lanciato da Angela Berni, la mamma di Marcello Vinci, giovane 29enne professionista pugliese morto improvvisamente all’inizio del mese di marzo a Shanghai , in Cina dove si era trasferito per lavoro. È in corso una indagine delle autorità locali per capire le cause del decesso. Dall’Italia la famiglia cerca di dare il proprio contribuito. La mamma di Marcello, infatti, attraverso i profili social del giovane, nel fine settimana, ha chiesto agli amici di segnalare se hanno avuto contatti con Marcello nei giorni che precedono la sua morte.

Da cinque anni si era trasferito in Cina

L’ultimo post del di Marcello risale alla fine di gennaio quando ha postato una sua foto a Canton, nel Guangdong. Pochi giorni prima invece si era immortalato al Baiyun Temple, nel Sichuan in occasione dell’ultimo giorno dell’anno della tigre. Marcello era originario Fasano, in provincia di Brindisi, ma è stato a lungo residente a Martina Franca, nel Tarantino. Da cinque anni si era trasferito in Cina dove lavorava come traduttore e interprete dopo essersi laureato in relazioni internazionali. Ancora non sono chiare le circostanze della sua morte ma si sta cercando di ricostruire le ultime ore del giovane.