Re Carlo III conferisce a Edoardo il titolo di Duca di Edimburgo

Il principe Edoardo, ultimogenito della defunta Elisabetta II, è il nuovo duca di Edimburgo. Re Carlo III ha infatti assegnato al fratello minore e ultimo figlio (quartogenito) della regina e del principe consorte Filippo, morti rispettivamente nel 2022 (a 96 anni) e nel 2021 (a 99), il titolo che fu del padre, carica di grande prestigio in seno alla dinastia britannica e simbolo del legame del casato in particolare con la nazione scozzese.

Il titolo conferito nel giorno del suo 59esimo compleanno

L'attribuzione - resa nota da Buckingham Palace in una nota - è stata formalizzata nel giorno del 59esimo compleanno di Edoardo, che rafforza così il suo ruolo ufficiale in casa Windsor. Il ducato era stato creato l'ultima volta per il principe Filippo nel 1947, in occasione del suo matrimonio con la principessa Elisabetta, che prima di salire al trono nel 1952 era la duchessa di Edimburgo.