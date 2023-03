Esplosione in un' acciaieria nel Bangladesh, 5 morti e 20 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e più di venti sono ferite. Questo è il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in un' acciaieria nei pressi della città portuale di Chittagong in Bangladesh. Lo riferisce la polizia locale. Da chiarire le cause dell’incidente.

L’incendio è stato domato

L'impianto siderurgico è gestito dalle acciaierie Sheema. Subito dopo lo scoppio è divampato un incendio che è stato domato dai vigili del fuoco. La zona è stata fatta evacuare. Sul posto la polizia per i dovuti rilievi al fine di chiarire la dinamica della tragedia. Immediati i soccorsi per salvare le persone che lavorano nell'impianto industriale che produce acciaio e che- per cause ancora ignote - è saltato in aria. "I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e soccorso gli operai che erano rimasti intrappolati nell'officina" ha riferito il capo della polizia locale, Tofael Ahmed alle agenzia stampa.